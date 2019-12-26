Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в шести судах Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Неизвестные снова разослали электронные письма с угрозой взрыва в суды Петербурга, идет эвакуация. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петродворцовый, Октябрьский, Колпинский, Петроградский, Куйбышевский, Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Анонимные письма с угрозами взрывов с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Также автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.