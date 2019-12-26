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СМИ: число жертв ДТП с автобусом в Индонезии возросло до 35

Ранее сообщалось о 26 погибших и более 10 пострадавших

ТАСС, 26 декабря. Число погибших в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в провинции Южная Суматра возросло до 35. Об этом сообщило в четверг агентство Antara.

Ранее поступала информация о 26 погибших и более 10 пострадавших.

24 декабря перевозивший около 50 человек автобус сорвался в ущелье глубиной 150 метров и упал в реку Лематанг. Пострадавшие были доставлены в больницу, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Посольство России в Индонезии ранее сообщило, что обратилось к спасательным службам страны с тем, чтобы подтвердить информацию местных СМИ, согласно которой россиян среди погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Теги
Индонезия
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