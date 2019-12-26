Два человека погибли при провале "КамАЗа" под лед в Якутии

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате провала "КамАЗа" под лед на реке Лена в Якутии 25 декабря. Их тела извлечены, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии в четверг.

"Установлено, что шесть автомашин следовали по направлению из города Якутск в село Кюсюр Булунского района и перевозили продукты питания. При проезде через протоку под лед провалились 1-я и 3-я автомашины из общей колонны. Первая автомашина, в которой находились муж с женой, 1966 и 1964 года рождения, полностью ушла под лед. Третья - частично, находившиеся в ней мужчина с женщиной успели выбраться", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Якутии, сотрудники региональной службы спасения, вылетевшие 26 декабря в Жиганский район, извлекли тела двух погибших, их доставят в Якутск.

Как сообщили в ГИБДД, переправа, где произошел провал, была несанкционированной. По данным Минздрава республики, двое пострадавших находятся в Жиганской центральной районной больнице. У обоих зафиксированы обморожения начальной степени. Арктический межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Якутии ведет доследственную проверку.