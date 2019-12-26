{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли при провале "КамАЗа" под лед в Якутии

Инцидент произошел 25 декабря во время следования колонны автомашин

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате провала "КамАЗа" под лед на реке Лена в Якутии 25 декабря. Их тела извлечены, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии в четверг.

"Установлено, что шесть автомашин следовали по направлению из города Якутск в село Кюсюр Булунского района и перевозили продукты питания. При проезде через протоку под лед провалились 1-я и 3-я автомашины из общей колонны. Первая автомашина, в которой находились муж с женой, 1966 и 1964 года рождения, полностью ушла под лед. Третья - частично, находившиеся в ней мужчина с женщиной успели выбраться", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Якутии, сотрудники региональной службы спасения, вылетевшие 26 декабря в Жиганский район, извлекли тела двух погибших, их доставят в Якутск.

Как сообщили в ГИБДД, переправа, где произошел провал, была несанкционированной. По данным Минздрава республики, двое пострадавших находятся в Жиганской центральной районной больнице. У обоих зафиксированы обморожения начальной степени. Арктический межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Якутии ведет доследственную проверку.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на станции МЦД "Лобня"
Поезда от станции следуют без задержек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС