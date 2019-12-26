В Подмосковье в ДТП с четырьмя автомобилями погиб один человек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения четырех автомобилей на автодороге Москва - Касимов в Подмосковье. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 09:23 на региональной автодороге Москва - Касимов произошло столкновение автомобилей Chevrolet, Ford, Hyundai и "Газель". В результате аварии один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, информация о других пострадавших не поступала. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.