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В Подмосковье все супермаркеты "Лента" получили сообщения об угрозах взрывов

Всего специалисты экстренных служб проверили около 7 тыс. объектов в Москве и области из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов с 28 ноября

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб проверяют в Подмосковье все супермаркеты "Лента" из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в супермаркетах "Лента" в Московской области, начата проверка", - сказал источник.

22 декабря в Подмосковье сотрудникам правоохранительных органов из-за анонимных сообщений пришлось проверять в Подмосковье магазины сетей "Перекресток", "Лента" , "Магнит" и "Пятерочка".

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.

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