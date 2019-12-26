Суд в Дагестане арестовал чиновника, задержанного за хищение 30 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал заместителя руководителя Терско-Каспийского филиала федерального учреждения "Главрыбвод", подозреваемого в хищении более 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в качестве меры пресечения заместителю руководителя Терско-Каспийского филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Главрыбвод" Омару Микаилову арест сроком на два месяца", - сказал собеседник.

Сотрудники силовых структур Дагестана задержали Омара Микаилова 24 декабря по подозрению в хищении 30 млн рублей из средств, выделенных на строительство рыборазводного завода в Бабаюртовском районе республики.