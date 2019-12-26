В Северной Осетии задержали подозреваемых в сбыте оружия, ртути и фальшивых денег

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала в Северной Осетии лидера и пятерых активных участников организованной межрегиональной этнической преступной группы, которые подозреваются в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, металлической ртути, а также поддельных денег. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальных представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими были получены сведения о соучастниках криминальной группировки, а также каналах сбыта поддельных денежных знаков номиналом 5000 рублей и $100. По имеющейся информации, организованную группу создала жительница РСО-Алания из числа своих знакомых. Все руководство и контроль над ее деятельностью женщина взяла на себя. Предполагаемые лидер и пятеро активных участников группы задержаны в момент сбыта поддельных денежных знаков на сумму 1 млн рублей, 140 граммов металлической ртути, а также автомата Калашникова и двух пистолетов", - сказала она.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 186 ("Незаконный оборот поддельных денег"), ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ч. 1 ст. 234 ("Незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта") УК РФ. "В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест. Еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркнула Волк.