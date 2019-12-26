{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии задержали подозреваемых в сбыте оружия, ртути и фальшивых денег

По данным полиции, преступную группу создала местная жительница из числа своих знакомых

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала в Северной Осетии лидера и пятерых активных участников организованной межрегиональной этнической преступной группы, которые подозреваются в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, металлической ртути, а также поддельных денег. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальных представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими были получены сведения о соучастниках криминальной группировки, а также каналах сбыта поддельных денежных знаков номиналом 5000 рублей и $100. По имеющейся информации, организованную группу создала жительница РСО-Алания из числа своих знакомых. Все руководство и контроль над ее деятельностью женщина взяла на себя. Предполагаемые лидер и пятеро активных участников группы задержаны в момент сбыта поддельных денежных знаков на сумму 1 млн рублей, 140 граммов металлической ртути, а также автомата Калашникова и двух пистолетов", - сказала она.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 186 ("Незаконный оборот поддельных денег"), ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ч. 1 ст. 234 ("Незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта") УК РФ. "В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест. Еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркнула Волк.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Суд Уфы приговорил экс-полицейских за изнасилование дознавательницы на сроки от 6 до 7 лет
Кроме того, они выплатят потерпевшей по 3 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС