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В Москве совершено нападение на сотрудника пресс-службы Росгвардии

В ведомстве не связывают происшествие с служебными обязанностями сотрудника

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Неизвестные напали в Москве на сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, происшествие не связано с его служебными обязанностями.

По словам Грибакина, инцидент произошел утром 21 декабря. Александр Кудрявцев, который занимает должность заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии, находясь на выходном, вышел из дома в гражданской одежде, и на улице на него напали двое неизвестных. Он дал отпор и запомнил приметы нападавших. В дальнейшем они были задержаны сотрудниками полиции.

"Кудрявцев получил ушиб мягких тканей лица. Его здоровью ничто не угрожало и не угрожает. В Росгвардии не связывают это происшествие с его служебными обязанностями", - сказал Грибакин.

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