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В Ингушетии возбудили уголовное дело после выселения жителей и сноса аварийного дома

Выселенным из дома людям до сих пор не предоставили жилье

ТАСС, 26 декабря. Чиновники города Назрань в Ингушетии подозреваются в превышении должностных полномочий при выселении жителей 30 квартир аварийного дома, который затем был снесен, а участок предоставлен коммерческой компании для строительства жилого дома. Жилье выселенным людям до сих про не предоставлено, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ республики.

"Должностные лица администрации г. Назрань, совершая действия, явно выходящие за пределы своих должностных полномочий, с 1 февраля по 31 декабря 2016 года организовали выселение жильцов 30 квартир данного многоквартирного дома, а также его снос. Земельный участок, на котором располагался указанный дом, администрацией г. Назрань предоставлен в аренду коммерческой организации для строительства жилого комплекса", - говорится в сообщении.

Чиновники подозреваются в том, что нарушили условия региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2016-2017 годах", в которой отсутствовали средства на снос и строительство нового дома, куда можно было бы переселить выселенных. Людям жилье не предоставлено до настоящего времени.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан").

Теги
РоссияИнгушетия
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