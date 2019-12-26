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ФСБ возбудила уголовное дело по нелегальной миграции в Якутии

Следствие установило, что подозреваемые за вознаграждение составляли документы о прибытии иностранца с недостоверными сведениями

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи управления ФСБ возбудили в Якутии уголовное дело об организации незаконной миграции в отношении гражданина Киргизии и гражданки РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Якутии в четверг.

"Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Киргизии Б. и гражданки России Т. по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемые за вознаграждение искали иммигрантов, у которых была необходимость в постановке на миграционный учет, подбирали людей, которые соглашались выступить принимающей стороной, далее составляли документы о прибытии иностранца с недостоверными сведениями. Полученные от указанной деятельности деньги распределялись между членами группы по договоренности.

В новость была внесена правка (13:04 мск) - уточняется гражданство одного из подозреваемых. 

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