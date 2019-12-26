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В Липецке из-за аварии без холодной воды остались 13 тыс. человек

Восстановить водоснабжение многоквартирных домов планируется до конца дня

ТАСС, 26 декабря. Утечка на магистральном водопроводе оставила без холодной воды около 13 тыс. жителей многоквартирных домов в Липецке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Липецкой городской энергетической компании.

"Порядка 13 тыс. человек без холодной воды в связи с возникшей аварийной ситуацией, вызванной утечкой на водопроводе диаметром 700 мм", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, восстановить водоснабжение многоквартирных домов планируется до конца дня.

В четверг в Липецкой области, по прогнозам синоптиков, днем похолодает до минус 2 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов.

Теги
РоссияЛипецкая область
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