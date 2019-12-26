В Липецке из-за аварии без холодной воды остались 13 тыс. человек

ТАСС, 26 декабря. Утечка на магистральном водопроводе оставила без холодной воды около 13 тыс. жителей многоквартирных домов в Липецке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Липецкой городской энергетической компании.

"Порядка 13 тыс. человек без холодной воды в связи с возникшей аварийной ситуацией, вызванной утечкой на водопроводе диаметром 700 мм", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, восстановить водоснабжение многоквартирных домов планируется до конца дня.

В четверг в Липецкой области, по прогнозам синоптиков, днем похолодает до минус 2 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов.