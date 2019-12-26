В Петербурге к исправительным работам приговорена женщина, чей ребенок умер от истощения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 2 годам исправительных работ Викторию Свинцову, чей ребенок умер от истощения. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, женщина полностью признала вину.

"Кировский районный суд огласил приговор в отношении Виктории Свинцовой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156, ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Причинение смерти по неосторожности"). <...> Суд назначил наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка ежемесячно. Свинцова вину признала полностью", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в аппарате уполномоченной по правам ребенка в Петербурге сообщалось, что ребенок долгое время не получал никакого питания, мать часто уходила из дома, оставляя сына под присмотром знакомой, которая часто употребляла спиртные напитки. На допросе знакомая подсудимой также была пьяна и не смогла объяснить обстоятельства смерти маленького ребенка, позднее она умерла. В аппарате уполномоченного также уточняли, что на учете органов опеки семья не состояла, в семье есть двое старших сыновей - 10 и 14 лет. Оба проживают отдельно от матери, в отношении старшего сына она лишена родительских прав.