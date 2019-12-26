В Перми задержали женщину за хищение 22 млн рублей со счета умершего человека

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала женщину, похитившую со счета умершего человека 22 млн рублей под видом наследницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В одном из филиалов столичного банка женщина открыла банковский счeт на своe имя. Там она предоставила поддельные документы на право наследования имуществом умершего гражданина и перевела с его счета часть денежных средств", - сообщили в главке.

Через несколько дней подозреваемая сняла со счета оставшиеся деньги в другом отделении банка и большую часть суммы передала сообщникам. Всего со счета было похищено более 22 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на территории Перми задержали подозреваемую в совершении данного противоправного деяния. Ею оказалась 28-летняя местная жительница", - сказали в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, дозреваемая арестована. Сейчас устанавливаются ее соучастники.