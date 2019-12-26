Прокуратура просит от 6 до 18 лет колонии фигурантам дела "Сети" в Пензе

ПЕНЗА, 26 декабря. /ТАСС/. Сторона гособвинения просит от 6 до 18 лет лишения свободы семи предполагаемым организаторам и участникам террористического сообщества "Сеть" в Пензе. Об этом в четверг заявил гособвинитель Сергей Семеренко на выездном заседании Центрального окружного суда в Пензе.

Подсудимыми по делу проходят Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурского и Пчелинцева обвиняют в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальных - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвиняются также в покушении на сбыт наркотиков.

"Шакурского прошу признать виновным и окончательно назначить 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Пчелинцева прошу признать виновным и окончательно назначить 18 лет лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима", - сказал Семеренко.

Гособвинитель также запросил наказание в виде шести лет колонии для Сагынбаева, девяти лет колонии - для Куксова, 14 лет колонии - для Чернова, 10 лет колонии - для Кулькова, 13 лет колонии - для Иванкина.

По версии гособвинения, "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Следствие считает, что участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, ставили цель насильственного свержения государственного строя путем нападения на сотрудников правоохранительных органов, госучреждений. Фигуранты дела полностью отрицают свою вину в организации и участии в террористических группах.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.