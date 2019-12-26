Суд освободил от наказания мать девочки, пропавшей в Вологодской области

ТАСС, 26 декабря. Мировой судья Вологодской области освободил от наказания Лидию Пекур, чья двухлетняя дочь в сентябре этого года пропала и на третьи сутки была найдена в лесу в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 55 в Тарногском районе огласил приговор в отношении Лидии Пекур, признанной виновной в совершении преступления по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Мировой судья назначил Лидии Пекур наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. С учетом личности подсудимой, всех обстоятельств дела мировой судья освободил Лидию Пекур от назначенного наказания", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 4 сентября 2019 года в селе Красное Тарногского района Вологодской области Пекур оставила свою дочь на детской площадке без присмотра взрослых. Из окна квартиры, где она находилась в гостях, Пекур видела, что дочь уходит из ее поля зрения, но продолжила находиться в квартире. В результате ребенок ушел в неизвестном направлении и потерялся. Девочку искали более 400 человек и нашли на третьи сутки в лесу в тяжелом состоянии, она была обездвижена и почти обезвожена.

В судебном заседании Пекур полностью признала вину, раскаялась и обещала заботиться о своих детях. Главный специалист по опеке и попечительству администрации Тарногского района пояснил суду, что ранее Пекур состояла на учете как родитель, ненадлежащим образом занимающийся воспитанием своих детей. Однако сейчас ситуация в семье стабилизировалась. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие других малолетних детей, явку с повинной, помощь расследованию и раскрытию преступления, раскаяние.

По данным следственного управления СК РФ по Вологодской области, 23 декабря многодетную семью навестили и. о. руководителя регионального следственного управления Альберт Атабиев и сотрудники ведомства. Они удостоверились, что девочка здорова и о ней заботятся.