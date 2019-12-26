{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд освободил от наказания мать девочки, пропавшей в Вологодской области

Ей назначили наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей

ТАСС, 26 декабря. Мировой судья Вологодской области освободил от наказания Лидию Пекур, чья двухлетняя дочь в сентябре этого года пропала и на третьи сутки была найдена в лесу в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 55 в Тарногском районе огласил приговор в отношении Лидии Пекур, признанной виновной в совершении преступления по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Мировой судья назначил Лидии Пекур наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. С учетом личности подсудимой, всех обстоятельств дела мировой судья освободил Лидию Пекур от назначенного наказания", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 4 сентября 2019 года в селе Красное Тарногского района Вологодской области Пекур оставила свою дочь на детской площадке без присмотра взрослых. Из окна квартиры, где она находилась в гостях, Пекур видела, что дочь уходит из ее поля зрения, но продолжила находиться в квартире. В результате ребенок ушел в неизвестном направлении и потерялся. Девочку искали более 400 человек и нашли на третьи сутки в лесу в тяжелом состоянии, она была обездвижена и почти обезвожена.

В судебном заседании Пекур полностью признала вину, раскаялась и обещала заботиться о своих детях. Главный специалист по опеке и попечительству администрации Тарногского района пояснил суду, что ранее Пекур состояла на учете как родитель, ненадлежащим образом занимающийся воспитанием своих детей. Однако сейчас ситуация в семье стабилизировалась. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие других малолетних детей, явку с повинной, помощь расследованию и раскрытию преступления, раскаяние.

По данным следственного управления СК РФ по Вологодской области, 23 декабря многодетную семью навестили и. о. руководителя регионального следственного управления Альберт Атабиев и сотрудники ведомства. Они удостоверились, что девочка здорова и о ней заботятся.

Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
На Ставрополье жительницу села госпитализировали с сибирской язвой
По данным регионального минздрава, под контролем находятся все, кто контактировал с заболевшей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС