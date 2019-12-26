В Саратове более 12 тыс. человек остались без воды

САРАТОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Авария на водосетях в Саратове стала причиной перебоев водоснабжения в домах более 12 тыс. жителей и на ряде социальных объектов в четверг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе <...> в зону понижения давления холодного водоснабжения вошли 276 жилых домов частного сектора и 90 жилых домов разной этажности, с населением 12470 человек, из них детей - 2 тыс. 58 человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что перебои с водой также наблюдаются в трех детсадах, школе, городской клинической больнице № 6, военном госпитале Министерства обороны РФ, а также в областном госпитале для ветеранов войн.

Ликвидировать аварию планируется к 21:00 по местному времени (20:00 мск) четверга.