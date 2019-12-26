В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена и его водителя в 2008 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следствие просит арестовать трех задержанных по подозрению в убийстве бизнесмена и его водителя в 2008 году, а также в разбойном нападении в 2012 году. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении троих мужчин. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

По версии следствия, один из обвиняемых создал организованную группу и привлек в нее соучастников. Вечером 28 ноября 2008 года соучастники в помещении на Донской улице убили бизнесмена и его водителя. Спустя 4 года, днем 29 мая 2012 года, они совершили нападение на мужчину 1967 года рождения с крупной суммой денег и избили его до смерти. В ходе допроса один из соучастников дал признательные показания. В рамках расследования следователи провели более 15 обысков по месту жительства обвиняемых на территории Москвы и двух других регионов, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.