{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена и его водителя в 2008 году

Следствие просит заключить их под стражу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следствие просит арестовать трех задержанных по подозрению в убийстве бизнесмена и его водителя в 2008 году, а также в разбойном нападении в 2012 году. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении троих мужчин. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

По версии следствия, один из обвиняемых создал организованную группу и привлек в нее соучастников. Вечером 28 ноября 2008 года соучастники в помещении на Донской улице убили бизнесмена и его водителя. Спустя 4 года, днем 29 мая 2012 года, они совершили нападение на мужчину 1967 года рождения с крупной суммой денег и избили его до смерти. В ходе допроса один из соучастников дал признательные показания. В рамках расследования следователи провели более 15 обысков по месту жительства обвиняемых на территории Москвы и двух других регионов, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Реклама на ТАСС
На Ставрополье жительницу села госпитализировали с сибирской язвой
По данным регионального минздрава, под контролем находятся все, кто контактировал с заболевшей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС