Главу банды налетчиков на ювелирные магазины осудили на семь лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам колонии особого режима Андрея Минина за создание банды налетчиков на ювелирные магазины, которая с использованием муляжей гранат похищала украшения, общий ущерб составил не менее чем 120 млн рублей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Минин признал вину.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Андрея Минина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Бандитизм", "Разбой"). Минин вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии особого режима", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Суд установил, что Минин создал устойчивую банду в целях нападения на граждан или организации и руководил этой группой. В период с 2011 по 2017 год соучастники совершили 15 разбойных нападений на ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областей и города Санкт-Петербурга. При совершении нападений члены банды использовали муляжи гранат и пистолеты ТТ.