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СК проводит обыски у корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по делу "Е.Н.О.Т."

После допроса ее отпустят, сообщили в ведомстве
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© Андрей Махонин/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят обыски у корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной в рамках расследования уголовного дела региональной общественной организации (РОО) "Е.Н.О.Т.". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, ее допрашивают, после чего корреспондент будет отпущена.

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по обвинению руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т." по ч. 4 ст. 158 ("Кража"), ч. 4 ст. 162 ("Разбой"), ч. 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества"), ч. 3 ст. 209 ("Бандитизм") УК РФ. В ходе следствия поступили материалы оперативно-разыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц", - сообщили в СК.

Для проверки оперативной информации следователи на основании судебного решения провели в четверг обыски в жилище Мартовалиевой в Москве.

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