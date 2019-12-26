На Ставрополье жительницу села госпитализировали с сибирской язвой

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Жительница села Подлужное на Ставрополье госпитализирована в связи с заболеванием сибирской язвой. Угрозы жизни женщины нет, на территории села проводится профилактика, сообщил в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. В некоторых случаях оно может привести к летальному исходу.

"В селе Подлужном Изобильненского городского округа зафиксирован случай заболевания местной жительницы сибирской язвой. Она госпитализирована, получает все необходимое лечение. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. Мы начали расследование этой ситуации. Ведем профилактические меры", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По предварительной информации, источником заболевания мог стать домашний скот. "Проведены подворные обходы всех животноводческих точек, расположенных в непосредственной близости от очага заболевания", - отметил глава региона.

Как сообщили ТАСС в краевом министерстве здравоохранения, других случае заболевания сибирской язвой на этой территории не выявлено. Под контролем находятся все, кто контактировал с заболевшей.

"В самом очаге проведена заключительная дезинфекция. В населенном пункте осуществляется весь комплекс необходимых лечебных и диагностических мероприятий. Организовано медицинское наблюдение за всеми, кто так или иначе контактировал с заболевшей", - написал губернатор.

Власти отмечают, что в регионе достаточно вакцины против сибирской язвы, также создан резерв этого препарата.