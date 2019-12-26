В Руанде в результате ливней погибли 12 человек

ПРЕТОРИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. Сильные дожди, обрушившиеся 25 декабря на ряд районов Руанды, вызвали оползни и привели к гибели 12 человек. Об этом сообщила в четверг министр местного самоуправления Руанды Анастасе Шьяка.

"Жертвами ливней, прошедших в рождественскую ночь, стали 12 человек", - цитирует ее агентство "Синьхуа".

В свою очередь, газета Journal du Cameroun отмечает, что в результате мощных ливней в столице страны Кигали и ее пригородах затоплены множество дорог и нижние этажи зданий, есть разрушения на объектах инфраструктуры.

Уходящий год стал необычно дождливым для Восточной Африки. По данным руандийского министерства по чрезвычайным ситуациям, с января до сентябрь 234 человека погибли в результате ливней, наводнений и оползней, еще 268 получили ранения. Разрушено более 4 тыс. домов, пострадали 6 тыс. га посевов.