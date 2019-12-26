Подозреваемый по делу о поставках испорченного мяса в школы Самарской области арестован

САМАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в поставках некачественного мяса в образовательные учреждения Самарской области арестован. Такое решение вынес центральный районный суд Тольятти, сообщили ТАСС в четверг в следственном управлении СК РФ региона.

"Помещен под стражу на два месяца", - сказала собеседница агентства.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация об изъятии мяса, в котором якобы был обнаружен трупный яд. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, поставки некачественного мяса осуществляли ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" при участии мужчины 1981 года рождения, который действовал по доверенности от указанных организаций.

Во время следствия выяснилось, что некачественная продукция поставлялась в образовательные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и города Тольятти Самарской области.