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Торговый центр "Мега Белая Дача" в Подмосковье проверяют после звонка об угрозе взрыва

Также сообщение о "минировании" поступили в ТЦ "Рио" в городском округе Коломна

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подмосковные торговые центры "Мега Белая Дача" и "Рио" проверяют после анонимного звонка с угрозой "минирования". Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг.

"Поступили анонимные сообщения о "минировании" торгового центра "Рио" в городском округе Коломна и ТЦ "Мега Белая Дача" в городском округе Котельники", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в четверг источник в экстренных службах сообщал, что угрозы взрыва поступили в 30 школ и торговый центр "Город" в Москве, все супермаркеты "Лента" в Подмосковье, станцию МЦД "Лобня", а также здания трех столичных районных судов и Верховного суда РФ. Кроме того, сообщение с угрозами взрыва получил головной офис Сбербанка в Москве. Также неизвестные снова "заминировали" столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.

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Россия
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