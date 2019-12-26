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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Суд продлил до 30 января срок ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца

В ходе заседания также стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 30 января срок содержания под стражей бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, его отца - экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, а также третьего фигуранта уголовного дела Николая Романова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав доводы сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Рауфу Арашукову, Раулю Арашукову и Николаю Романову", - огласила постановление судья Валентина Левашова.

В ходе заседания стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Еще по одному делу по этой же статье проходят мать экс-сенатора Нелли Арашукова и его сестра Камила Агоева. По словам адвокатов, они покинули РФ и объявлены в розыск.

Защита Арашуковых в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста просила отправить их под домашний арест или избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января сенатор был арестован, 12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить его от должности.

Рауль Арашуков проходит главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

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Арашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхАрашуков, Рауль Туркбиевич
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