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Посольство РФ: россиян среди пострадавших при сходе лавины в Швейцарии нет

Поисковая операция продолжается

ТАСС, 26 декабря. Посольство РФ в Швейцарии сообщило, что россияне не пострадали в результате схода лавины в четверг в швейцарском кантоне Ури.

"Как сообщили консульскому отделу посольства в полиции кантона Ури, среди пострадавших при сходе лавины в Андерматте россиян нет. Поисковая операция продолжается", - сообщается во вторник в официальном Twitter диппредставительства.

Агентство Reuters в четверг сообщило о том, что два человека пострадали в результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Андерматт, расположенного в кантоне Ури в центральной части Швейцарии. Также агентство APA сообщило о сходе двух лавин в районе горнолыжного комплекса Анкогель на юге Австрии.

Теги
РоссияШвейцария
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