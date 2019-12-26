Умер тигренок, найденный при ликвидации нарколаборатории в Татарстане

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Тигренок Луна, обнаруженный правоохранителями во время ликвидации лаборатории по изготовлению наркотиков в Татарстане, умер. Об этом в четверг ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Да, действительно так. Еще в октябре этого года тигрицу забрал себе на содержание один благотворитель из Москвы. У животного были проблемы со здоровьем. Благотворитель, который остался неравнодушным к судьбе Луны, взялся заботиться о ней", - сказала она.

В феврале 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился поместить животное в Казанском зооботсаду.

"Когда после медицинского обследования стало ясно, что у нее есть ряд болезней, важно было разместить ее в специальные условия, которых нет в обычном зоопарке. Поэтому из Казанского зооботсада ее забрал благотворитель", -- сказала Галимова.

В феврале текущего года пресс-служба МВД по Татарстану сообщила об установлении группы лиц, которая торговала наркотическим средством через нелегальный интернет-магазин. Сообщники оборудовали кустарную лабораторию по синтезированию вещества в подсобке офиса благотворительного фонда. По месту жительства предполагаемого организатора группы правоохранители изъяли 150 тыс. рублей и двухмесячного тигренка.