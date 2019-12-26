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В ЦАР в столкновениях между бандитами и торговцами погибли 40 человек

Члены группировки также сожгли несколько магазинов из-за разногласий с их владельцами по поводу платы за защиту

ПРЕТОРИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. Около 40 человек погибли за последние двое суток в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) - Банги - в результате столкновений между членами бандитской группировки и местными торговцами. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По его данным, эпицентром столкновений между бандитами и представителями малого бизнеса стал один из районов Банги, населенный преимущественно мусульманами. Как отмечает агентство, члены группировки сожгли несколько магазинов из-за разногласий с их владельцами по поводу платы за обеспечение их защиты.

В районе Банги, где произошли столкновения, расположен крупнейший городской рынок. Как передал информационный сайт Al-Wihda, утром в четверг на этом рынке начался крупный пожар.

Трагедию уже прокомментировал на своей странице в Twitter президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. По его словам, речь идет о "кровавом столкновении между теми, кто незаконным путем заполучил оружие и сейчас сеет смерть". Президент призвал стороны конфликта и жителей столичного района к спокойствию, диалогу, а также к "тесному сотрудничеству с силами правопорядка и безопасности".

Теги
ЦАРТуадера, Фостен-Арканж
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