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СМИ: в Колумбии восемь человек пропали без вести в результате наводнения

По неустановленной причине уровень воды в реке Моно резко поднялся

БОГОТА, 26 декабря. /ТАСС/. Не менее восьми человек пропали без вести в четверг в результате наводнения в центральной части Колумбии. Об этом сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Чапарраль (департамент Толима). По неустановленной причине уровень воды в реке Моно резко поднялся, что привело к затоплению близлежащей деревни. В результате многие дома оказались повреждены.

Спасательные службы ведут поиски пропавших. Власти региона оказывают помощь пострадавшим от наводнения.

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Колумбия
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