Во Франции 140 человек эвакуировали с колеса обозрения из-за отключения электричества

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Французские спасатели и полиция эвакуировали 140 человек с колеса обозрения в Роане (департамент Луара) из-за масштабного отключения электричества в городе. Об этом сообщает в четверг газета Le Progrès.

"Все огни погасли, мы сперва решили, что это часть шоу, но потом заволновались", - рассказала изданию одна из пассажирок аттракциона, которая находилась в кабинке в компании друзей.

В 19:00 (21:00 мск) в темноту погрузились несколько центральных районов, подачу электроэнергии удалось восстановить лишь спустя 15 минут. За это время прибывшие на место спасатели и полицейские начали эвакуацию граждан с колеса обозрения, которое, несмотря на отключенные моторы, некоторое время продолжало вращаться по инерции.

Когда свет вновь зажегся на площади перед мэрией, спасатели продолжали помогать людям сойти на землю. Владелец аттракциона решил не рисковать и, как только последние кабинки опустели, остановил колесо до пятницы. По его словам, если бы подача электричества не была восстановлена, операция по эвакуации пассажиров заняла бы в сумме около двух часов.

Причина столь масштабного отключения электричества не сообщается. Информации об авариях также не поступало и от операторов электросетей.