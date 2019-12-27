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В Свердловской области горят два ангара на площади 5 тыс. кв. метров

Возгорание локализовано

ТАСС, 27 декабря. Пожар возник в двух ангарах в селе Новопышминское в Свердловской области на площади 5 тыс. кв. метров, возгорание локализовано. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Происходит горение двух ангаров на площади 5000 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседнее здание деревянного коровника, из него было эвакуировано 320 голов скота", - сказали в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, пожарным удалось локализовать возгорание. На месте пожара работают 15 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало.

Теги
РоссияСвердловская область
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