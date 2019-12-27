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В Якутии 14 человек отравились во время банкета

Они находятся в состоянии средней степени тяжести

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Отравление зафиксировано в Якутске у 14 человек во время банкета, управление Роспотребнадзора по Якутии начало эпидемиологическое расследование. Об этом говорится на сайте ведомства в пятницу.

"Установлено, что 14 человек поступили в инфекционное отделение с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция. Состояние заболевших - средней степени тяжести, на фоне проведенной терапии отмечается положительная динамика. У заболевших произведен забор биологического материала для бактериологического и ПЦР (полимеразная цепная реакция) исследования", - говорится в сообщении.

Все отравившиеся посещали банкетный зал "Чороон". "Незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования с целью установления причин, условий заболевания и организации проведения противоэпидемических мероприятий", - отметили в ведомстве.

Деятельность банкетного зала приостановлена.

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