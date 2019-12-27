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В Москве у предпринимателя из офиса украли более 10 млн рублей

Инцидент произошел в бизнес-центре на улице Шереметьевской

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник, подобрав код к сейфу, украл у предпринимателя из офиса на северо-востоке Москвы более 10 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный неустановленным способом проник в кабинет офиса, расположенного в бизнес-центре на улице Шереметьевской, 47, где, подобрав коды к сейфу, совершил кражу денежных средств в сумме 10,425 млн рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю", - сказали в главке.

По данному факту, как отметили в пресс-службе, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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