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В Подмосковье на Дмитровском шоссе произошло девять ДТП

В результате аварий никто не пострадал

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Серия аварий произошла утром в пятницу на Дмитровском шоссе в Подмосковье, столкнулись 18 автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 07:50 на 45-м км автодороги "А-104 "Дмитровское шоссе" (Московская область) произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовало 18 автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал", - сказали в главке.

В настоящее время, по данным полиции, устанавливается материальный ущерб транспортным средствам. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД.

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Россия
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