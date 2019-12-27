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В Ухте задержали подозреваемого в жестоком нападении и попытке убийства продавца

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии

СЫКТЫВКАР, 27 декабря. Оперативники задержали подозреваемого в разбое и попытке убийства 23-летней девушки, продавца торгового павильона в городе Ухте Республики Коми. Пострадавшая получила более десяти ударов ножом и находится в реанимации в тяжелом состоянии, 52-летний злоумышленник напал "ради наживы", говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Сотрудниками уголовного розыска вечером 26 декабря в районе гостиницы "Тиман" задержан подозреваемый в нападении на девушку-продавца торгового павильона, попытке убийства и разбое. Им оказался местный житель 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, нападение произошло вечером 25 декабря в торговом павильоне в Ухте, расположенном недалеко от центра города. Злоумышленник вошел в павильон, когда там не было посетителей, несколько раз ударил девушку ножом, и когда та упала и перестала оказывать сопротивление, похитил деньги из кассы и ушел. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в павильоне.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, нападавший не знал девушку и напал исключительно "ради наживы". "Похищенные из кассы около 30 тыс. рублей он потратил "на жизнь" - заплатил за квартиру, что-то купил. В ходе допроса он не смог пояснить, почему напал на девушку и нанес ей столько ударов <...> После нападения пытался изменить внешность и сбрил усы", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Светлана Коровченко.

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