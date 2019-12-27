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В Москве задержали подозреваемого в сбыте почти 3 кг героина

Инцидент произошел на Зеленоградской улице

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали на севере Москвы приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте почти 3 кг героина. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Злоумышленник был задержан около одного из домов на Зеленоградской улице. При его личном досмотре обнаружен полимерный сверток с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином, массой около 150 граммов", - сказали в главке.

Как добавили в пресс-службе, при обследовании места временного проживания подозреваемого обнаружены электронные весы, кофемолка, упаковочный материал, а также вещество в виде порошка и комков. "Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином, массой около 2,5 кг. Общий вес изъятого героина составил около 2,65 кг", - уточнили в полиции.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 30 и 228.1 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") УК РФ. Подозреваемый арестован.

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Россия
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