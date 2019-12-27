ФАС возбудила дела против Минприроды Ингушетии за незаконную передачу в аренду леса

МАГАС, 27 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии возбудило дела в отношении регионального Минприроды и трех участников торгов по признаку сговора при оформлении аренды на 3,772 тыс. леса, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Жители Ингушетии ранее негативно отреагировали на появившуюся в социальных сетях информацию о договоре аренды, который предполагает передачу региональным Минприроды в аренду на 30 лет 1,273 тыс. га леса в Али-Юрте директору Северо-Кавказской лесной компании Ахмеду Хадуеву за 10 тыс. рублей.

"Специалистами ингушского управления ФАС России выявлены нарушения антимонопольного законодательства при размещении процедуры закупки на сайте torgi.gov.ru на право заключения договоров аренды лесных участков. Ингушским управлением ФАС России возбуждено четыре дела в отношении Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии, участников торгов на аренду лесных участков по признакам сговора на торгах: ООО "Северо-Кавказская лесная компания", ООО "Инг-лес", ИП Гатиев и ИП Беков", - говорится в сообщении.

Как сообщается, нарушения были допущены при проведении процедуры торгов - имеются признаки сговора органа власти с хозяйствующими субъектами.

"В соответствии с законодательством, информация о проведении торгов должна быть размещена на электронной торговой площадке одновременно с размещением на официальном сайте торгов, но в данном случае все процедуры торгов были проведены до размещения извещения, что является одним из признаков заключения антиконкурентного соглашения. В составе аукциона - четыре лота, при этом антиконкурентное соглашение привело к тому, что в каждом лоте подано только по одной заявке от каждого участника (раздел рынка). Кроме того, торги прошли по начальной стартовой цене, что также является признаком нарушения закона о защите конкуренции", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления, точная общая площадь переданного участка леса составляет 3,772 га со сроком аренды территории на 30 лет одному участнику и по 20 лет двум участникам. Ежегодная сумма аренды по четырем лотам в общем достигает более 1,5 млн рублей.