Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Маршрутка врезалась в фонарный столб в Ногинске, по предварительным данным, пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 13:10 мск сегодня в городе Ногинске на улице Климова маршрутное транспортное средство марки "Газель" по неустановленной пока причине совершило наезд на мачту уличного освещения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок", - сказали в главке.

В настоящее время, как отметили в пресс-службе, на месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.