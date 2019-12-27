Во Владимирской области силовики обнаружили склад с оружием и взрывчаткой

ВЛАДИМИР, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в четырех гаражах в Гусь-Хрустальном Владимирской области свыше 10 единиц огнестрельного оружия, более двух тысяч патронов, 13 гранат и 44 кг взрывчатых веществ. Оружие могло быть использовано участниками преступной группы для совершения убийств, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В Гусь-Хрустальном в четырех гаражных боксах обнаружены предметы, конструктивно схожие с двумя винтовками Симонова, двумя карабинами, пистолетом-пулеметом "Узи", четырьмя пистолетами, тремя охотничьими ружьями, тринадцатью гранатами и более чем двумя тысячами патронов различного калибра. Также изъяты 44 килограмма веществ, похожих на взрывчатые, сигнальный пистолет, 15 капсюль-детонаторов, 15 электродетонаторов, СВУ, две осветительные шашки, три имитационные шашки и 20 метров огнепроводного шнура", - говорится в сообщении на сайт ведомства.

По данным пресс-службы, оперативно-разыскные мероприятия проводились в рамках расследования преступления прошлых лет. "Есть основания полагать, что обнаруженное оружие могло быть использовано участниками преступной группировки, причастными к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренных ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - отметили в пресс-службе.

Операцию по изъятию оружия и боеприпасов совместно проводили сотрудники региональных управлений МВД, ФСБ, ФСИН, СК РФ и Росгвардии. Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").