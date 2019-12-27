В Ленобласти мать и сын осуждены условно за гибель людей при пожаре в шиномонтаже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области огласил приговор по делу о гибели пятерых человек при крупном пожаре в шиномонтаже во Всеволожском районе в конце прошлого года. Как сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, 42-летнего местного жителя и его мать осудили на один год и восемь месяцев каждого условно.

"Приговором суда обоим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев условно, с испытательным сроком два года", - сказано в распространенном управлением сообщении.

Суд установил, что в своем жилом доме, расположенном в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, 42-летний мужчина и его мать предоставляли места для временного проживания гражданам, в том числе прибывшим в РФ на заработки. Обвиняемые построили вплотную к стене вышеуказанного жилого дома временное металлокаркасное строение, где обвиняемый стал осуществлять коммерческую деятельность по шиномонтажу, ремонту и мойке автомобилей.

В результате воспламенения горючих материалов в помещении шиномонтажа и автосервиса в ноябре прошлого года возник крупный пожар, который распространился на жилой дом, где в то время находились иностранные граждане. Жертвами пожара стали пять человек, они погибли на месте.

Обоих фигурантов признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").