В Липецке коммунальщики устранили аварию, которая оставила без воды 13 тыс. человек

МОСКВА, 27 декабря. Холодное водоснабжение многоквартирных домов в Липецке, в которых проживают около 13 тыс. человек, восстановлено после аварии на магистральном трубопроводе, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Липецкой городской энергетической компании.

"Водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

Утечка на магистральном водопроводе в четверг оставила без холодной воды около 13 тыс. жителей многоквартирных домов в Липецке. Как отметили в пресс-службе компании, при заполнении трубопровода водой после устранения первой аварии специалисты выявили второй прорыв.