На юго-западе Москвы неизвестные обстреляли автомобиль "Ауди" и похитили из него рюкзак

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Неизвестные на автомобиле "Инфинити" обстреляли на юго-западе Москвы автомашину "Ауди" и украли из ее салона рюкзак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

"Около 15:30, по предварительной информации, на улице Кедрова неизвестные из автомашины "Инфинити" произвели выстрел по автомобилю "Ауди", после чего похитили из "Ауди" рюкзак и скрылись", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала, проводится проверка.