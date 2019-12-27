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На юго-западе Москвы неизвестные обстреляли автомобиль "Ауди" и похитили из него рюкзак

Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Неизвестные на автомобиле "Инфинити" обстреляли на юго-западе Москвы автомашину "Ауди" и украли из ее салона рюкзак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

"Около 15:30, по предварительной информации, на улице Кедрова неизвестные из автомашины "Инфинити" произвели выстрел по автомобилю "Ауди", после чего похитили из "Ауди" рюкзак и скрылись", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала, проводится проверка.

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