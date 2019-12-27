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CNN: на борту самолета в США умерла девочка

У 10-летней пассажирки произошла остановка сердца

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Delta Air Lines, совершавший рейс в город Сиэтл, вернулся в международный аэропорт Лос-Анджелеса из-за остановки сердца у 10-летней пассажирки. Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, спасти девочку после приземления не удалось.

Инцидент произошел в четверг в 17:53 по времени Тихоокеанского побережья США (04:53 мск пятницы). "Медработники пожарной службы Лос-Анджелеса оказали врачебную помощь несовершеннолетней девочке и предприняли активные усилия, чтобы спасти ей жизнь. К сожалению, эти усилия были тщетными, медицинская помощь оказалась бесполезной для ребенка. Ее смерть была зафиксирована на месте [происшествия]", - говорится в сообщении, размещенном на сайте городской пожарной службы.

Она уточняет, что расследование обстоятельств и причин смерти ребенка поручено управлению полиции Лос-Анджелеса. Ее официальный представитель Майк Лопез подтвердил, что следствие не усматривает признаков злого умысла в происшедшем.

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