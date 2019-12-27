Суд вернул в прокуратуру дело о хищении сотрудниками НПО им. Лавочкина 300 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Химкинский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" адвоката Игоря Третьякова о хищении 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Станислав Шостак.

"Судья Морозова удовлетворила ходатайство государственного обвинителя о возврате дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ с сохранением для адвоката Третьякова и генерального директора НПО им. Лавочкина Лемешевского ранее продленной меры пресечения в виде содержания под стражей, а для юриста НПО Аверьяновой - домашнего ареста по 4 апреля 2020 года", - сказал адвокат.

В заявленных ходатайствах защиты об изменении меры пресечения было отказано.

"В принципе, произошло то, что и должно было произойти, так как обвинительное заключение составлено с нарушением требований закона, а значит это изначально исключало возможность рассмотрения дела. Обо всем этом было заявлено стороной защиты еще на первом судебном заседании в октябре, где лично мною были заявлены два ходатайства: о возврате дела и рассмотрении вопроса о нарушении подсудности", - добавил защитник.

Суть обвинения

По данным следствия, за два года Лемешевский, Аверьянова и Третьяков похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина". Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация "Роскосмос". Вину фигуранты дела не признают.

Арбитражный суд Подмосковья признал недействительным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, которая была инициатором данного иска, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн рублей.