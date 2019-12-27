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В КЧР пособник в убийстве политика получил 8,5 года колонии

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ЧЕРКЕССК, 27 декабря. /ТАСС/. Житель Карачаево-Черкесии приговорен к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за пособничество в убийстве кандидата на пост председателя правительства республики. Об этом в пятницу журналистам рассказали в управлении Генеральной прокуратуры РФ в СКФО.

"Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики вынес приговор в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. п. "ж, з", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Пособничество в убийстве по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). С учетом позиции государственного обвинителя, представителя управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, суд приговорил подсудимого к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Согласно установленным судом обстоятельствам, обвиняемый в апреле 2010 года подыскал исполнителей для убийства кандидата на пост председателя правительства КЧР. Его действия совершались по просьбе экс-главы Хабезского района. После чего он предоставил исполнителям нападения полные сведения о потерпевшем и передал им 500 тыс. рублей.

"Нападение на потерпевшего совершено 12 мая 2010 года, в результате которого он убит выстрелом из огнестрельного оружия. Ранее к различным срокам наказания в виде лишения свободы приговорены судом и отбывают наказание трое исполнителей указанного преступления, в отношении заказчика преступления расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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