В Свердловской области ограбили автозаправку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Неизвестные напали на автозаправочную станцию в городе Камышлове в Свердловской области. В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.

"Сообщение [о нападении] в полицию территориального ОВД поступило в районе 20:00 (18:00 мск). На место ЧП выехала и работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. Сыщикам оказывают помощь кинологи территориального ОВД", - сказал Горелых, отметив, что, по предварительным данным, нападавшие украли небольшую сумму денег.

По его словам, точный ущерб выясняют владельцы АЗС. Представители МВД опрашивают работников заведения, устанавливают возможных очевидцев и свидетелей. Сотрудники полиции исследуют местность, где произошло нападение. В ближайшее время органы внутренних дел примут решение о возбуждении уголовного дела

"С большой долей вероятности это может быть статья УК РФ ("Разбойное нападение с применением огнестрельного оружия")", - добавил Горелых.