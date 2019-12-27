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СМИ: из-за пожара в отеле на турецком севере Кипра погибла туристка из Великобритании

Еще 10 человек пострадали

НИКОСИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и еще 10 пострадали в результате пожара в одном из отелей в контролируемой турецкими войсками северной части Кипра. Об этом в пятницу сообщила газета Cyprus Mail.

Жертвой инцидента, произошедшего в четверг в курортном комплексе LA Hotel & Resort, стала 71-летняя британская туристка, приехавшая на отдых вместе с мужем. Издание сообщило, что премьер-министр самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что перед пожаром супруги предположительно поссорились и турко-кипрские власти сейчас занимаются расследованием причин происшествия.

LA Hotel & Resort расположен в приморском городке Лапитос (турецкое название - Лапта) к западу от города Кирения. Огонь охватил 11 гостиничных номеров этого комплекса, постояльцы которого после инцидента были эвакуированы и позднее размещены в других отелях.

Теги
КипрВеликобритания
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