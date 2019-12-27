Фигурантами дела организации "Е.Н.О.Т." стали 11 человек

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Фигурантами по делу региональной общественной организации (РОО) "Е.Н.О.Т.", где свидетелем проходит корреспондент "Новой газеты" Юлия Полухина, являются 11 человек, среди которых двое сотрудников УФСБ России по Москве. Большинство помещены под стражу в следственный изолятор в Краснодаре, сообщил ТАСС в пятницу адвокат одного из обвиняемых Андрея Молокоедова Роберт Зиновьев.

Ранее следственные органы провели обыск у журналистки, изъят компьютер и рабочий телефон. Дело находится в производстве следственного управления по Краснодарскому краю. Руководителей и членов организации обвиняют в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ч. 4 ст. 162 ("Разбой"), ч. 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества"), ч. 3 ст. 209 ("Бандитизм"). Предварительная версия правоохранительными органами не озвучивалась.

"На сегодняшний день 11 человек привлекаются к уголовной ответственности, среди которых двое сотрудников УФСБ России по городу Москве. Ряд фигурантов - около 10 человек - помещены под стражу в следственный изолятор города Краснодара", - сказал Зиновьев.

По словам адвоката, его подзащитного обвиняют в вымогательстве и руководстве преступным сообществом. Он добавил, что уголовное дело было возбуждено в августе 2018 года в отношении двух лиц по факту действий, совершенных в отношении жителя Туапсинского района Петра Супонева, затем обвинение предъявили и Молокоедову. В течение 2019 года, уточнил адвокат, возбудили еще ряд уголовных дел, все они теперь объединены в одно производство. "В Московской области совершено одно особо тяжкое преступление, в Краснодарском крае - одно особо тяжкое, одно средней тяжести и одно небольшой тяжести преступления, в г. Москве - одно тяжкое и четыре особо тяжких преступления", - пояснил Зиновьев.

Он добавил, что в связи с тем, что большая часть преступлений совершена не на территории Краснодарского края, а также поскольку кроме потерпевшего Супонева и одного из свидетелей остальные фигуранты не проживают на территории региона, сторона защиты направила ходатайство председателю СК РФ Александру Бастрыкину о передаче материалов предварительного следствия в производство Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По информации следствия, были получены материалы оперативно-разыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания Полухиной могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц. Для проверки оперативной информации следователи на основании судебного решения провели в четверг обыски в доме Мартовалиевой (Полухиной) в Москве.