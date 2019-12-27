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Хоккеист из Оренбуржья погиб в ДТП с "Газелью" под Пензой

Авария произошла на трассе М-5 "Урал"

ПЕНЗА, 27 декабря. /ТАСС/. Хоккеист Артем Карпенко, выступавший за клуб "Южный Урал - Металлург", погиб в пятницу в ДТП с участием "Газели" и автомобиля Kia в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте клуба.

По данным УГИБДД по региону, авария произошла утром на 647-м км трассы М-5 "Урал". Нерейсовая "Газель" столкнулась с Kia, погибли пассажирка "Газели" и водитель Kia, второй водитель госпитализирован.

"Сегодня на трассе в ДТП погиб воспитанник орской школы хоккея Артем Карпенко. Хоккейный клуб "Южный Урал" выражает соболезнования родным и близким Артема", - говорится в сообщении.

Как указано на сайте "Южного Урала", 21-летний Карпенко играл в молодежном составе клуба на позиции защитника.

Теги
РоссияПензенская область
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