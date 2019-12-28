Полиция разыскивает двух судимых пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Чите

ЧИТА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции ведут поиски двух ранее судимых пациентов психиатрической больницы в Чите, повторно сбежавших из специализированного учреждения, где они находились на принудительном лечении. Об этом сообщили ТАСС в субботу в региональном УМВД.

"Вчера вечером поступило сообщение о безвестном исчезновении двух пациентов специализированного медучреждения. Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению их местонахождения", - сообщили в полиции.

Один мужчина ранее был осужден за убийство, второй - за кражу, они находились в Краевой клинической психиатрической больнице имени В. Х. Кандинского на принудительном лечении. 6 ноября они уже совершали побег. Тогда после инициированных региональным Минздравом служебным проверкам работники, обеспечивавшие охрану учреждения, были уволены.

Сейчас, после повторного побега пациентов, прокуратура Забайкалья организовала проверку и в судебном порядке добивается от краевой психиатрической больницы обеспечить надлежащую охрану учреждения.

"В ходе проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в отношении регионального Минздрава. Установлено, что охрана в учреждении осуществлялась собственными силами, без обязательного в данном случае привлечения сотрудников охранных организаций. Объект не оснащен инженерно-техническими средствами охраны. Эти нарушения способствовали побегу указанных лиц", - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.