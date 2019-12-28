В Москве задержали мошенницу за продажу несуществующих билетов на новогодние елки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемую в продаже несуществующих билетов на новогодние елки родителям больных и малообеспеченных детей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, всего от ее действий пострадали 18 родителей.

Они увидели сообщения в соцсети о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене. "Связавшись по телефону с продавцом, они перечислили на указанный им расчетный счет денежные средства. Но оплаченные билеты не были получены", - сообщили в главке.

Среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также родители детей с онкологическими заболеваниями. Полицейские задержали 46-летнюю приезжую по подозрению в мошенничестве, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в главке, начальник УВД по Юго-Восточному административному округу столицы Сергей Карпов и начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин вручили потерпевшим родителям билеты на новогоднее представление во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. "Восьмилетней Ане, которая вместе с мамой пришла в управление, полицейский Дед Мороз и Снегурочка подарили билет на главную елку страны", - добавили в пресс-службе.

Также в главке напомнили, что надо быть бдительным при покупках в интернете, а предложения со слишком выгодной ценой должны настораживать.